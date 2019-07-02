Приставы взыскали в Челябинской области 39 млн рублей задолженности по зарплате

Более 39 млн руб. долгов по зарплате взыскали с компаний судебные приставы Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

Лидером антирейтинга должников, по данным ведомства, является златоустовское ОАО «СПМУ №2». Долг компании составляет 12 млн руб. Судебные приставы заблокировали счета организации и арестовали имущество на сумму 5,5 млн. На текущий момент удалось взыскать около 3 млн руб. заработной платы. Другая организация - ЗАО «ИНСИ» - задолжала 150 работникам 4,6 млн руб. Из них взыскано и выплачено более 2,1 млн руб.

ОАО «Уфалейникель» перечислило своим работникам более 2 млн руб., не дожидаясь вынесения судебных постановлений. АО «Резерв» признано банкротом и находится под наблюдением судебных приставов. Организация задолжала работникам 26,5 млн руб. При помощи ФССП было выплачено 2 млн руб. Крупными должниками остаются также ООО «Стройтрансмиссия» и ООО «Стальмонтаж-М».

По сравнению с 2018 годом в Челябинской области снижается количество компаний-должников. На данный момент в работе находятся 1780 производств, год назад их было более 2000.