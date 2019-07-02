ООО «Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки

В рамках акции до 15 июля ООО «Торговый дом ПЗСП» доставляет строительные материалы, произведенные на собственных мощностях предприятия, прямо на стройку.

По условиям акции компания организует бесплатную доставку стеновых блоков для кладки под раствор от 30 куб. м. в черте города. ООО «Торговый дом ПЗСП» компенсирует сумму доставки до 7000 рублей, а если доставка стоит больше, то покупатель просто доплачивает разницу. Кроме того, при заказе продукции через сайт покупатели получат скидку в 3%. Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж ПЗСП или онлайн на сайте https://td-pzsp.ru/.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.