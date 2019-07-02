В Свердловской области на 13,5% снизился уровень профзаболеваний

По итогам 2018 года в Свердловской области уровень профессиональной заболеваемости снизился на 13,5% по сравнению с 2017 годом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, за год на Среднем Урале зарегистрировано 122 случая таких заболеваний и отравлений.

Согласно исследованию, на предприятиях с вредными условиями труда работают 85,8 тыс. человек. 13,8% работают при недостаточной освещенности рабочих мест, у 13,7% повышенный уровень шума на рабочем месте, 9,8% работают при тяжелом физическом и психоэмоциональном перенапряжении, у 6,4% неблагоприятный микроклимат, еще 4,8% работают при повышенном уровне вибрации.

У более 52,8 тыс. условия труда могут вызвать функциональные изменения, восстанавливающиеся при прерывании контакта с вредными факторами (первая степень вредности). 24,1 тыс. работников подвержены риску появления начальных признаков профессиональных заболеваний или их протекания в легкой форме (вторая степень вредности). У 8,1 тыс. работников могут развиться профессиональные болезни легкой и средней тяжести, которые могут привести к потере профессиональной трудоспособности (третья степень вредности).

Еще 741 работник может лишится общей трудоспособности из-за тяжелых форм профессиональных заболеваний. 62 человека работают в экстремальных условиях труда, воздействие которых в течение рабочей смены создает угрозу для жизни. У более 178 тыс. человек условия труда соответствуют оптимальным и допустимым условиям, говорится в сообщении ведомства.

Мария Деменева