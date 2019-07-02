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Пресс-релиз

Назначен управляющий ОПФР по Саратовской области

Новым управляющим отделения Пенсионного фонда России по Саратовской области назначена Оксана Егорова. Сегодня ее губернатору Валерию Радаеву представил зампредседателя правления ПФР Алексей Иванов.

По данным пресс-службы главы региона, у госпожи Егоровой «большой опыт работы в системе оказания гражданам социально значимых госуслуг».

Напомним, место управляющего освободилось в апреле этого года, после того, как бывший руководитель Александр Романов занял пост председателя областной думы.

Марина Ковалева


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