Карты с кэшбэком и доступная ипотека

Сейчас как никогда, у многих жителей Пермского края есть возможность пользоваться лучшими финансовыми решениями, получать повышенный кэшбэк и оформить ипотечный кредит по выгодной ставке. Региональный директор ОО «Пермский» ПСБ Банка Андрей Клепиков рассказал о продуктах своего банка.

- Андрей, в конце июня банк объявил о ребрендинге? Расскажите подробнее

- Последние полтора года были для банка временем кардинальных изменений. В прошлом году Промсвязьбанк стал кредитной организацией с государственным участием, а также опорным банком по работе с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и сопровождению гособоронзаказа (ГОЗ).19 июня банк объявил о ребрендинге: теперь во всех коммуникациях будет использоваться обновленный логотип — «ПСБ» или «ПСБ Банк». При этом официальное наименование банка не меняется. Ребрендинг призван сделать облик ПСБ более целостным, соответствующим его текущим позициям и задачам, он станет завершающим этапом перемен.

Новый логотип банка — более минималистичный и современный при этом сохраняет преемственность не только в форме, но и в цвете: осталось сочетание оранжевого цвета и синего. Аббревиатура ПСБ отражает тренд к использованию более емких и запоминающихся коротких названий. Когда мы рассматривали варианты логотипов и фирменных стилей, нашей задачей было сохранить баланс в имидже банка, сделать так, чтобы он перекликался со стратегией универсального банка, работающего как с военным сегментом клиентов, так и с гражданским. Новый банк мы создаем на базе старого, поэтому самым главным в ребрендинге для нас стало именно сохранение преемственности.

Чтобы соответствовать статусу и возложенным на банк обязанностям мы трансформировали розничную продуктовую линейку, обновили ипотечные предложения и стали лидерами на рынке военной ипотеки.

- Расскажите , пожалуйста, подробнее про эти продукты.

- В первую очередь это карты с кэшбэком, которые прочно вошли в нашу жизнь. Хотя всего пару лет назад это была привилегия, доступная только держателям премиальных карт и клиентам банков, которые хранят крупные суммы на вкладах. Мы выпустили линейку кредитных и дебетовых карт с кэшбэком – «Двойной кэшбэк» и «Твой кэшбэк».

Владельцы принципиально новой высокодоходной кредитной карты «Двойной кэшбэк» могут получать максимальный возврат средств - до 11% - не только за покупки, но и за ее пополнение. Дебетовая карта «Твой кэшбэк» позволит получать доход в размере 1% от всех покупок и дополнительно до 5% кэшбэка на три выбранные клиентом категории покупок, или 5% годовых на остаток по счёту.

- Какие ипотечные продукты предлагает Промсвязьбанк?

- Сегодня ПСБ – один из лидеров ипотечного рынка. Недавно банк снизил ставки по ипотеке по программам на вторичном рынке на 0,6 процентных пункта. Теперь ставки по кредиту на покупку готового жилья в ПСБ составляют от 9,6%, в зависимости от выбранной программы. При этом банк учитывает доход до четырех членов семьи заемщика. Кроме того, Промсвязьбанк является участником программы льготного кредитования «Семейная ипотека». Теперь семьи при рождении второго ребенка и последующих детей в период с 2018 по 2022 год смогут взять ипотеку со ставкой 5,2 % годовых. В Промсвязьбанке можно также оформить военную ипотеку по ставке 9,5%, срок кредитования – до 20 лет, размер первоначального взноса – от 20%.

- Какие мероприятия проводит банк для своих клиентов?

- ПСБ всегда активно участвует в деловой жизни города. Мы постоянные участники практически всех крупнейших форумов Пермского края. Для своих клиентов мы проводим обучающие мероприятия в различных форматах, привозим экспертов, аналитиков. Также мы поддерживаем многие инициативы администрации. которые организовываются для жителей региона. Из последнего, 29 июня на Горе Крестовой в Губахе показом легендарной рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда» открылся восьмой ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», и ПСБ вновь стал одним из партнеров этого проекта.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.