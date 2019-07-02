02 июля, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Audi представила спортивный седан S8

Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8.

Автомобиль получил 4-литровый бензиновый турбированный V8 мощностью 571 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В базовое оснащение новинки входят адаптивная пневмоподвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси. За доплату доступы карбон-керамические тормоза.

Изменения в экстерьере Audi S8 свелись к серебристым корпусам зеркал заднего вида, четырем круглым патрубкам выхлопной системы и новым 21-дюймовым колесным дискам. В салоне появились логотипы S-версии, а также декоративные панели из карбона с 3D-эффектом.

Стоимость Audi S8 не названа. В продаже модель появится как со стандартным, так и с удлиненным кузовом.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя