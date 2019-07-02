Audi представила спортивный седан S8

Audi S8. Фото: Audi

Audi S8. Фото: Audi

Audi S8. Фото: Audi

Автомобиль получил 4-литровый бензиновый турбированный V8 мощностью 571 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В базовое оснащение новинки входят адаптивная пневмоподвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси. За доплату доступы карбон-керамические тормоза.

Изменения в экстерьере Audi S8 свелись к серебристым корпусам зеркал заднего вида, четырем круглым патрубкам выхлопной системы и новым 21-дюймовым колесным дискам. В салоне появились логотипы S-версии, а также декоративные панели из карбона с 3D-эффектом.

Стоимость Audi S8 не названа. В продаже модель появится как со стандартным, так и с удлиненным кузовом.