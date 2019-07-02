Замглавы администрации Ростова по транспорту стал Константин Солонский

На должность заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству назначен Константин Солонский, об этом сообщает пресс-служба администрации.

Константину Солонскому 38 лет, он уроженец Севастополя Крымской области. Закончил РГСУ по специальностям «Организация дорожного движения», «Экономика и управление на предприятии» и «Технология транспортных процессов». Имеет ученую степень кандидата социологических наук.

Работал в научно-исследовательском институте проблем дорожного транспортного комплекса РГСУ, в департаменте транспорта Ростова, в приемной администрации Ростова, в администрации Первомайского района Ростова, в информационно-вычислительном центре ЖКХ. Кроме того, с 2016 по 2017 годы занимал пост заместителя главы администрации Новочеркасска.

Напомним, ранее заместителем главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству был Евгений Лебедев, который был уволен по собственному желанию в конце ноября 2018 года. Незадолго до этого отставки господина Лебедева в связи с транспортными проблемами в городе требовали члены партии ЛДПР и ростовчане, подписавшие петицию на сайте Change.org.

Кристина Федичкина