Топ-менеджера АО «АТЭК» в Краснодаре подозревают в злоупотреблении полномочиями

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении директора по перспективному развитию АО «АТЭК». Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2015 года топ-менеджер компании заключил ряд договоров о создании технической возможности подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. При этом, по информации надзорного ведомства, договоры не предусматривали оплату заявителями данной услуги, несмотря на то, что АО «АТЭК» брало на себя обязательства по созданию технической возможности подключения капитальных объектов, а это связано со строительством тепловых сетей и реконструкцией котельных, требующих существенных материальных затрат.

Таким образом, затраты на строительство тепловых сетей в рамках выполнения обязательств АО «АТЭК» по договорам составили 29,6 млн руб. Материалы прокурорской проверки были переданы в полицию, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Василий Хитрых