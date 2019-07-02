Дом добра и света

В минувшую субботу, 29 июня, республиканский Дом ребенка отметил свой 75-летний юбилей. Мероприятие состоялось при поддержке Управляющей компании «Аркада».

В актовом зале собрались сотрудники и ветераны Дома ребенка. Поздравить работников пришли супруга врио Главы РБ Каринэ Хабирова, депутат Государственного собрания — Курултай РБ, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов, уполномоченный по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова, заместитель министра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова, заместитель главы Администрации Уфы Алина Сулейманова.

После торжественной части и награждения лучших работников праздник продолжился на игровой площадке, где для детей Дома ребенка состоялась яркая шоу-программа.

За последние полгода УК «Аркада» действительно сделала многое для Республиканского дома ребенка: на средства управляющей компании была оборудована система ливнестоков учреждения, приобретена и установлена современная игровая площадка, на радость детям, которые с удовольствием проводят здесь время.

«Сегодняшний дом ребенка — это специализированное учреждение, где оказывается помощь детям, которые к нам поступают, — рассказывает главный врач ГБУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» Рида Кадикова. — Мы их реабилитируем, оздоравливаем, занимаемся воспитательной работой, социализируем детей. В настоящее время более 90% детей отправляются в родные или приемные семьи. С Управляющей компанией «Аркада» мы познакомились после визита главы города Ульфата Мансуровича, мы вместе составили наши дальнейшие планы. «Аркада» тогда взяла нас под свое крыло, все знали проблему нашего здания, у которого 19 лет не было ливневки. Мы бесконечно ремонтировали протекающую крышу. И «Аркада» взяла эту работу на себя. Сегодняшний праздник они нам тоже помогли организовать, и я надеюсь, что дальше мы будем так же плодотворно сотрудничать».

Помощь детям Республиканского дома ребенка — не единственное направление благотворительной деятельности УК «Аркада». Так, в начале апреля компания поддержала республиканские соревнования по плаванию среди детей-инвалидов; с 2012 года «Аркада» организовывает тренировки, предоставляя плавательные дорожки для юных спортсменов.

«Около полугода назад я впервые побывала в Республиканском доме ребенка. Наше общение началось с просьбы главы города Ульфата Мансуровича Мустафина, который попросил посодействовать учреждению и по возможности помочь детям. Теперь мы дружим с Домом ребенка, общаемся и помогаем, — рассказывает генеральный директор УК «Аркада» Маргарита Сутюшева. — Когда я впервые сюда пришла, главный врач Рида Рифовна провела экскурсию, и меня поразила обстановка, которая царит здесь. Ведь реакцию детей не обманешь: дети улыбаются, смеются, дергают тебя за платье, дарят всякие игрушки, поделки... Здесь создана атмосфера добра и света, чего не встретишь порой даже в семьях, не говоря уже о других специализированных детских учреждениях. Сегодня мы подготовили этот праздник, планируем и дальше помогать детям. Недавно нам предложили войти в попечительский совет Республиканского дома ребенка, поэтому мы продолжим наше сотрудничество. Это общение с детьми питает энергией, делает жизнь богаче. Мы работаем не только ради прибыли — УК «Аркада» оказывает услуги в сфере гостеприимства, и это значит, что мы должны дарить положительные эмоции и радость. И я знаю, какое это большое счастье — дарить радость детям, которым изначально не очень повезло в этой жизни. И когда ты видишь их реакцию, ты от этого становишься только сильнее, и наша компания от этих эмоций становится только крепче и сильнее».