Владимир Мякуш рассказал, как попасть в челябинскую гордуму следующего созыва

Председатель челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш на прошедшей региональной конференции подчеркнул, что партия приняла решение учитывать полученные на предстоящих выборах губернатора результаты в конкретных округах при делегировании депутатов районных советов Челябинска в городскую думу и при распределении руководящих должностей в самих районных советах.

Напомним, «Единая Россия» решила поддержать на предстоящих выборах губернатора действующего врио главы региона Алексея Текслера, который пошел на выборы как самовыдвиженец.

Партия сформировала списки кандидатов в райсоветы по всем округам. «Единая Россия» традиционно будет поддерживать победителей предварительного голосования, по результатам которого депутатский корпус обновится как минимум на 50%.