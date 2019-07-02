Продажи мобильных телефонов в Ижевске выросли за полугодие на 22,2%

За первое полугодие 2019 года в Ижевске купили на 22,2% больше мобильных телефонов через сервис «Авито», чем за первое полугодие прошлого года. Средняя стоимость устройства выросла на 4,8% и составила 11 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Самыми популярными стали устройства марок IPhone, Samsung, Xiaomi и Huawei, который поднялся на две позиции. Средняя цена мобильных телефонов обозначенных марок в Ижевске составляет 15,4 тыс. руб., 10,1 тыс. руб., 8,58 тыс. руб. и 8,97 тыс. руб. соответственно.

В целом по России продажи устройств выросли на 12,5%. За обозначенный период было продано 1,01 млн мобильных телефонов. Средняя цена аппаратов не изменилась и составила 10,3 тыс. руб. Самыми популярными марками также стали IPhone, Samsung, Xiaomi. Наибольшую динамику роста продаж мобильных телефонов отметили в Новосибирске — она составила 33,7%.