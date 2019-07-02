Назван ТОП-5 самых необычных вакансий Краснодарского края

Аналитики компании HeadHunter составили ТОП-5 самых необычных вакансий, которые предлагают соискателям работодатели Кубани в июле. В рейтинг, в том числе, вошли специалист по уходу за северными оленями и мойщик летательных аппаратов.

Так, за месячную зарплату в 50 тыс. руб. (до вычета налога) требуется сомелье в один из краснодарских ресторанов. На втором месте рейтинга - инструктор «Хаски Хутора» с зарплатным предложением до 35 тыс. руб. на руки. В его должностные обязанности входит уход за северными оленями и хаски. На третьем месте самых необычных вакансий Краснодарского края находится дизайнер интерьера компании ИКЕА. Работнику за зарплату от 29,5 тыс. руб. до вычета НДФЛ (плюс ДМС, питание, скидка на товары ИКЕА, обучение английскому языку, льготный фитнес, летний отдых для детей и корпоративная пенсионная программа) нужно знать рынок мебели, владеть программами AutoCAD и SketchUp, уметь работать с подбором материалов и строительными инструментами.

Также в ТОП-5 вошли вакансии спасателя в бассейн пятизвездочного отеля в Сочи с заработной платой от 29 тыс. руб. в месяц до вычета налога (плюс проживание и бесплатное питание) и мойщик летательных аппаратов в Международный аэропорт Сочи с доходом от 26,1 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Дмитрий Михеенко