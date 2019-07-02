Экс-директор «Трактора» Иван Сеничев возглавил молочный комбинат в Магнитогорске

Бывший директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев стал руководителем Магнитогорского молочного комбината (ММК, входит в группу компаний «Российское молоко», выпускающую продукцию «Первый вкус»). Он приступил к обязанностям с 24 июня, сообщили в пресс-службе АО «ГК “Росмол”».

«Иван Сеничев, действительно, был назначен директором Магнитогорского молочного комбината. Он начал работать в этой должности с прошлого понедельника. Бывший директор Игорь Столяров стал работать операционным директором»,- рассказала «Ъ-Южный Урал» пресс-секретарь АО «ГК “Росмол”» Анна Некерова.

Иван Сеничев последние три года работал гендиректором хоккейного клуба «Трактор». Руководителем команды его назначил бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В 2014-2015 годах он работал в команде господина Дубровского сначала в должности руководителя администрации, затем вице-губернатора, пока не прославился нецензурным высказыванием о Челябинской области. С 1997 по 2014 год работал в структурах Магнитогорского металлургического комбината (ММК).