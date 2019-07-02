На Дону сельского депутата будут судить за мошенничество с землей

В Зерноградском районе Ростовской области в отношении депутата Собрания депутатов Гуляй-Борисовского сельского поселения возбудили уголовное дело за приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере ч. (3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Из документов на сайте администрации Зерноградского района следует, что речь идет о Сергее Ляшове.

Следствие установило, в феврале 2017 года обвиняемый представил в территориальный отдел Росреестра поддельные документы. Из них следовало, что земельный участок сельхозназначения площадью 18 га в 2001 году включили в состав имущества КФХ, зарегистрированного на супругу Ляшова. Экс-депутат зарегистрировал право собственности и продал участок третьему лицу более чем за 1 млн руб. При этом Прокуратура просит взыскать с обвиняемого только рыночную стоимость участка - 760 тыс. руб.

Собрание депутатов Гуляй-Борисовского сельского поселения прекратило полномочия Ляшова связи с утратой доверия. Дело направили в Зерноградский районный суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова