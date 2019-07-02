Мэрия Новороссийска планирует привлечь к достройке двух проблемных домов ГК «ПИК»

Глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что на этой неделе он намерен провести в Москве переговоры с руководством группы компаний «ПИК» по вопросам завершения строительства двух проблемных жилых комплексов «Посейдон» и «Посейдон-2». Об этом мэр написан на своей страничке в Instagram.

ГК «ПИК» реализует строительные проекты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Обнинске, Калуге, Новороссийске (ЖК «Черноморский» и ЖК «Черноморский-2») и Ярославле.

Также, по словам господина Дяченко, в настоящее время ведется кладка блоков межкомнатных и межквартирных перегородок на 6-м этаже четвертой блок-секции ЖК «Одиссей». На объекте уже установлены оконные конструкции на пятой блок-секции с первого по седьмой этажи и начато их остекление. Также ведется обустройство входной группы.

«Сейчас на стройке работают порядка 70 человек, после подключения крана – будет более 100 человек, начнем монолитные работы на верхних этажах», - пишет глава города.

Игорь Дяченко напомнил дольщикам, что мэрия осуществляет строгий контроль за деятельностью компании «Акстрой» по завершению строительства второго дома ЖК «Суджук-Кале».

Дмитрий Михеенко