В Магнитогорске осудили предпринимательницу за предоставление поддельных разрешений на выбросы

Суд признал виновной 38-летнюю жительницу Магнитогорска в совершении 14 преступлений, связанных с предоставлением подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2016-2017 годах предпринимательница фальсифицировала разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, предоставляемые организациям. Женщина похитила перечисленные денежные средства в размере 660 тыс. руб., не выполнив обязательства по договорам.

В суде обвиняемая признала вину и попросила учесть состояние ее здоровья, наличие на попечении двух детей, отсутствие судимости и положительные характеристики. Женщине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев условно.