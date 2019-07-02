В Ростове группу из 13 человек будут судить за торговлю героином

В Первомайском районном суде Ростова рассмотрят уголовное дело преступного сообщества, занимавшегося торговлей героином в Ростове и Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, молодая девушка с ноября 2016 по май 2017 года из сформировала две преступные группы, члены которых распространяли закладки с героином. Всего в торговлю наркотиком было вовлечено 12 человек, у каждого была своя роль в преступлении.

При предварительном расследовании правоохранители установили 19 эпизодов сбыта героина (всего — более 190 гр). «Примечательно, что при задержании организатора преступного сообщества в ходе личного досмотра обнаружено и изъято около 1 кг героина»,— сказано в сообщении. Девять обвиняемых заключены под стражу, еще четверо находятся под домашним арестом.

Кристина Федичкина