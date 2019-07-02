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В «Зенит» может перейти полузащитник из Австралии

Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Том Рогич может в это межсезонье пополнить состав ФК «Зенит». За 26-летнего игрока руководство петербургского клуба готово заплатить 9 млн фунтов стерлингов (более $11 млн), сообщает британское издание Scotland Herald.

Отметим, что трансферную стоимость футболиста оценивают в €2,75. Контракт Рогича с «Селтиком» действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне футболист провел в составе клуба из Глазго 31 матч и отличился пятью забитыми мячами.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Зенит» расторг контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

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