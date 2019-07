В «Зенит» может перейти полузащитник из Австралии

Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Том Рогич может в это межсезонье пополнить состав ФК «Зенит». За 26-летнего игрока руководство петербургского клуба готово заплатить 9 млн фунтов стерлингов (более $11 млн), сообщает британское издание Scotland Herald.

It is understood that Celtic are unwilling to tolerate offers less than ?15m. https://t.co/74vtZZeUuz