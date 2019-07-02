Жителя Пензы будут судить за участие в деятельности запрещенной организации

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ). Речь идет о секте Свидетелей Иеговы «Арбеково. Пенза», которая была признана экстремистской и запрещена решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года, уточняет пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

По версии следственных органов, обвиняемый в 2017-2018 годах принимал активное участие в деятельности запрещенной организации: организовывал собрания, религиозные выступления, богослужения, вовлечение новых участников, сбор пожертвований на сумму 131 тыс. руб.

На время следствия фигурант уголовного дела и еще трое участников секты находились под домашним арестом, мера пресечения двум участницам была не связана с лишением свободы.

Иван Сергеев