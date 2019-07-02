Профильный комитет Госсовета Татарстана отклонил продление налоговых льгот для крупных проектов

Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Татарстана попросил отозвать законопроект депутата, гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, пишет «Бизнес Online». Поправки к закону об инвестиционной деятельности должны были увеличить срок налоговых льгот с 7 до 13 лет для крупных проектов, подобных строительству нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко».

Проект был подготовлен еще в мае 2016 года. «Действующая система налоговых льгот, предоставляемая на срок не выше 7 лет с момента начала инвестиций, в полной мере не позволяет достичь их окупаемости»,— утверждается в пояснительной к законопроекту записке.

“Ъ-Казань”