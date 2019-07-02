В Новороссийске за нарушения оштрафовали более 30 чиновников администрации

Прокуратура Новороссийска проверила деятельность должностных лиц городской администрации выявила множество нарушений федерального законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Чиновники нарушали сроки регистрации и рассмотрения обращений граждан, не отвечали на них или отвечали не в полной мере.

В отношении заместителей главы города и лиц, исполняющих их обязанности, прокуратура возбудила 29 дел об административных правонарушениях за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Их оштрафовали на 5 тыс руб. за каждый установленный факт нарушения.

Еще семерых чиновников привлекли к различным видам дисциплинарной ответственности.

Дарья Голякова