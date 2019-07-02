02 июля, вторник
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Корпорация МСП обновила реестр производственных субъектов предпринимательства в Удмуртии

Корпорация МСП обновила реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики республики.

В обновленный реестр включены 11 субъектов МСП. Ранее в реестре состояли 199 производственных субъектов МСП из Удмуртии, которые ведут работу не только с крупными региональным заказчиками, но и компаниями федерального уровня.

Реестр производственных субъектов МСП позволяет обеспечить учет сведений о производственных компаниях в целях информирования крупных заказчиков и развития системы акселерации предпринимательства. Созданием и разработкой формирования реестра занимались Минэкономразвития и Минпромторг России, органы власти субъектов страны, общественные объединения предпринимателей и крупные заказчики.

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