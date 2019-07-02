Сегодня станет известна столица летней Универсиады-2023

Сегодня, 2 июля, комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) выберет столицу летней Универсиады-2023 года, на проведение которой претендует Екатеринбург, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александра Чернова.

Заявку Екатеринбурга представят в Неаполе министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров и глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. «Мы расскажем о бюджете, спортивных сооружениях, деревне универсиады, транспортных возможностях, государственных гарантиях. После этого исполком FISU примет решение»,— сказал господин Чернов.

Заявка на проведение в Екатеринбурге Универсиады-2023 была подана мэрией в июле 2018 года. В конце мая 2019 года свердловские власти передали FISU заявочную книгу на проведение летней Универсиады, ее приняли без замечаний. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В 2023 году планируется разыграть 244 комплекта наград. В 2013 году летняя Универсиада проводилась в Казани. Зимняя Универсиада 2019 года — в Красноярске.

Мария Деменева