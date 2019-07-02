Заявки на включение в кадровый резерв Алексея Текслера подал 501 человек

За четыре дня приема заявок на участие в проекте «Команда Челябинской области» 501 человек выразил желание попасть в резерв высших управленческих кадров региона. Принять участие в конкурсе можно до 28 июля, сообщается на сайте проекта.

Конкурс по поиску претендентов на замещение должностей в областном правительстве и включение в кадровый резерв высших управленческих кадров стартовал 28 июня. Инициатором выступил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Заявки принимаются от претендентов в возрасте от 18 до 50 лет с высшим образованием и опытом работы по профильной специальности. Конкурс пройдет в три этапа, итоги будут подведены 5 сентября.