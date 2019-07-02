На пляже в Архипо-Осиповке у фотографов изъяли енота и двух обезьян

Сотрудники полиции изъяли и отправили на реабилитацию в зоопарк енота, двух макак, ящерицу и попугая, которых использовали для заработка пляжные фотографы в курортном поселке Архипо-Осиповка (город-курорт Геленджик). Об этом сообщил информационный ресурс «Кубань 24».

По данным полиции, животные проводили долгие часы на солнце при недостатке еды, воды и должного ухода, им давали препараты для повышения выносливости. Сотрудники ветеринарного управления Геленджика проверили состояние здоровья животных и оказали им необходимую помощь. В самом тяжелом состоянии оказался енот, ему потребовалась экстренная помощь и курс капельниц, сейчас его здоровье стабильно.

Анна Перова, Краснодар