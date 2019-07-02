Депутата Очерской думы лишили мандата

Дума Очерского городского поселения лишила полномочий депутата, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, депутат не исполнила возложенные на нее обязанности и не представила сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Прокурор района внес в думу представление с требованием прекращения полномочий депутата, что и было исполнено. По данным «Нового компаньона», речь идет о Юлии Гусельниковой, руководителе любительского объединения клуб «Веселых и находчивых» при Очерском РДК.