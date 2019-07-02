Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Челябинске

Специалисты HeadHunter проанализировали базу вакансий в Челябинске и Челябинской области в первом полугодии и выяснили, в каких отраслях соискателям предлагают наиболее высокие зарплаты. Как сообщает пресс-служба портала, в областном центре на первом месте тяжелое машиностроение (в среднем 60 тыс. руб.). Далее следуют информационные технологии, строительство и недвижимость, услуги для бизнеса и энергетика – во всех этих сферах сотрудникам предлагают в среднем 40 тыс. руб. в месяц.

В остальных населенных пунктах региона в топ-5 по зарплатному предложению вошли тяжелое машиностроение (65 тыс. руб.), химическое производство (55 тыс.), нефть и газ (55 тыс.) металлургия и металлообработка (52 тыс. руб.), услуги для бизнеса (50 тыс. руб.).

Наиболее низкие зарплаты в Челябинске предлагали в сферах сельского хозяйства, розничной торговли, а также в гостиницах и ресторанах. В основном предложения в этих сферах не превышали 28 тыс. руб., говорится в сообщении HeadHunter. В остальной части региона в конце списка, помимо сельского хозяйства и гостинично-ресторанной сферы, расположились электроника и бытовая техника, а также СМИ, маркетинг и реклама. В этих сферах в городах области предлагают зарплату не более 25 тыс. руб.

Средняя зарплата, указанная в челябинских вакансиях, составляет 32,5 тыс. руб., в области – 31 тыс.