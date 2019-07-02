В ДТП на трассе Екатеринбург—Тюмень пострадали семь человек

На 224-м км трассы Екатеринбург—Тюмень столкнулись автомобили Hyundai Accent и ВАЗ-21144. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Талицы 1 июля в 15:53. «Автомобиль Hyundai с тюменскими номерами не учел безопасную дистанцию со впереди идущим автомобилем и столкнулся с ВАЗ-21144»,— сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, двум пострадавшим детям госпитализация не потребовалась. Остальные с различными травмами находятся в больнице.

Мария Деменева