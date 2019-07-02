«Теплосеть» проведет испытания в двух районах Петербурга

Во вторник, 2 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут гидравлические испытания в Калининском и Красногвардейском районах города.

Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, в зону работ Калининского района входят тепловые сети, проходящие по улицам Жукова, Лабораторной, Мечникова, Кондратьевскому, Пискаревскому и Полюстровскому проспектам.

В Красногвардейском районе трубы проверят на Бестужевской улице, шоссе Революции, проспектах Энергетиков, Пискаревском, Среднеохтинском и Полюстровском.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году в Петербурге будут заменены 5 км сетей. На ремонт труб город планирует потратить 1,5 млрд рублей.