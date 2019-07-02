02 июля, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

За хищение 15 тыс. рублей пристава оштрафовали на 100 тыс.

Индустриальный суд рассмотрел уголовное дело в 26-летнего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми УФССП России по Пермскому краю по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что обвиняемая, осуществляя работу по исполнительному производству по взысканию в пользу ГУ МВД России по Пермскому краю, получила от должника 30 тыс. руб. в счет погашения задолженности и присвоила из них 5 тыс. руб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

партнерский проект

интервью

Профиль пользователя