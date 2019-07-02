Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Прагу

С сегодняшнего дня, 2 июля, «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что это связано с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.

Запланированные на сегодня рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага пока задержаны на неопределенный срок. «Авиакомпания следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования»,— сообщили в пресс-службе.

Сегодня также несколько рейсов в Чехию отменил «Аэрофлот». В компании подчеркивали, что власти Праги аннулировали разрешения на выполнение рейсов несмотря на то, что у компании есть все технические возможности для их выполнения. О причинах такого решения властей Чехии пока неизвестно.