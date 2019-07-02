По делу о сносе ТЦ «Магнат» планируется назначить экспертизу

Вчера в Арбитражном суде Пермского края возобновилось рассмотрение исков региональной инспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Ленинского района Перми. Истцы требуют признать построенное здание ТЦ «Магнат» (девелопер — ООО «Магнат») самовольной постройкой и произвести его снос. Ранее дело было приостановлено из-за объединения исков инспекции и администрации в одно производство.

На заседании выяснилось, что инспекция ходатайствовала о проведении инженерно-геологической экспертизы.

Представители девелопера предложили своих кандидатов в эксперты — из Московского государственного строительного университета. Ответчик также ходатайствовал о том, чтобы эксперты в ходе исследования ответили на следующие вопросы: соответствует ли построенное здание утвержденному проекту, строительным нормам и правилам, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности и создает ли построенный объект угрозу жизни и здоровью граждан. В итоге рассмотрение иска отложено на 29 июля.

Напомним, разрешение на реконструкцию магазина рядом с речным вокзалом ООО «Магнат» получило еще в 2005 году. В 2009-м компании было выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра площадью почти 5 тыс. кв. м, однако объект так и не был завершен. Очередное изменение проекта не прошло согласование в пермской мэрии: ДГА отказал в выдаче разрешения на реконструкцию здания. «Магнат» оспорил отказ в суде и добился выдачи разрешительной документации в 2015 году.

Минувшей весной краевой минстрой внепланово проверял департамент градостроительства и архитектуры и, в числе прочего, посчитал, что основание для выдачи разрешения на строительство МФК по ул. Монастырской, 2б, противоречит ст. 51 Градостроительного кодекса. Министерство выдало департаменту предписание устранить нарушения. ДГА, в свою очередь, отозвал разрешение на строительство у ООО «Магнат». На момент отмены разрешения готовность объекта составляла более 90%, общая его площадь — 10,4 тыс. кв. м, высота — шесть этажей, включая подземный. Отмену разрешения на строительство «Магнат» обжаловал в суде. Первая инстанция отказала застройщику в иске, «Магнат» подал апелляционную жалобу.