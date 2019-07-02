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США хотят расширить список товаров из ЕС, которые будут облагаться пошлинами

Офис торгового представителя США предложил расширить список товаров из Евросоюза, на которые могут наложить пошлины из-за предоставления ЕС госсубсидий компании Airbus. Предлагаемый перечень товаров, подпадающих под пошлины, включает 89 позиций и опубликован для общественного обсуждения.

В список (.pdf) вошли, в частности, несколько видов мяса и молочной продукции (сыры, сгущенное молоко, сливки, кефир), кофе, паста, фрукты (персики, вишня), а также ирландский и шотландский виски, минеральные и химические удобрения.

«Этот дополнительный перечень добавляет 89 тарифных субпозиций приблизительной стоимостью $4 млрд к первоначальному списку, опубликованному 12 апреля, который включал позиции оценочной стоимостью $21 млрд»,— говорится в пресс-релизе торгового представителя США.

В середине 2018 года Всемирная торговая организация (ВТО) признала субсидирование деятельности Airbus странами Евросоюза ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. ВТО заявила, что ЕС проигнорировал требования организации и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и дальнемагистрального A350.

В апреле 2019-го президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на товары из стран ЕС на $11 млрд. Еврокомиссия в ответ пообещала повысить тарифы на ввоз американских товаров на сумму $20 млрд. Пошлинами могут обложить, в частности, химикаты и аграрную продукцию.

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