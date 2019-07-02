«Рифей-Пермь»: Сотрудники фабрики действующего министра пожаловались на долги по зарплате

Сотрудники кондитерской фабрики «Тортолино» обратились в прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь». По словам ее работников, задержка составляет пять месяцев.

Отметим, что директором-владельцем ООО «Тортолино» до июня была нынешний министр сельского хозяйства Оксана Бреднева. 31 мая 100% долей в кондитерской фабрике «Тортолино» перешло в управление ее доверенному лицу — Владимиру Балдыкову. С 5 июня госпожа Бреднева возглавила минсельхоз края.

Сама министр не подтвердила, но и не опровергла «Рифею» наличие проблем у фабрики. Она сказала, что вопрос с выплатой будет решаться, и посоветовала обратиться к управляющему ООО. Господин Балдыков, в свою очередь, заявил, что долгов у фабрики перед сотрудниками, в том числе и бывшими, нет.