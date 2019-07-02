В Чайковском готов к заселению последний долгострой

В Чайковском завершено строительство бывшего долгостроя на ул. Декабристов, 6. Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о соответствии дома всем строительным нормам, в ближайшее время в новые квартиры заселятся 182 семьи.

Это уже четвертый за два года завершенный долгострой в Чайковском. «Решение проблем по этим объектам — результат совместной работы, в которой важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти, общественной палатой, правоохранительными органами»,— отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей. Осенью этого года будет сдан еще один проблемный объект — на ул. Челюскинцев, 23. Это первый долгострой, который достраивается краевыми властями с использованием региональных мер поддержки.