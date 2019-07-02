Сибирский полицейский убит на посту в Чечне

Сотрудник патрульно-постовой службы из Новокузнецка Александр Дворников убит во время командировки на Северном Кавказе, сообщает МВД по Кемеровской области. События произошли днем 1 июля на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни. По данным МВД, неизвестный ударил ножом 33-летнего старшину полиции. Также преступник успел бросить гранату, после чего был убит ответным огнем. От ножевого ранения полицейский, проработавший в органах восемь лет, умер по дороге в госпиталь.

Ответственность за нападение на полицейского взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Информация опубликована на портале SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Илья Николаев