Омская прокуратура заявила о пропаже 30 млн рублей при реконструкции больниц

Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве и реконструкции нескольких медицинских учреждений в Омске. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным прокуратуры Центрального округа Омска, в 2015-2016 годах казенное учреждение «Омскоблстройзаказчик» заключило госконтракты с компаниями «Медипарт-2000» и «Инсайт-сервис». Это делалось в рамках областной программы, предусматривающей строительство поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в Омске, а также реконструкцию городской детской клинической больницы №3.

Заключенные с подрядчиками договоры подразумевали поставку медицинского оборудования, обучение специалистов работе на оборудовании и выполнение пуско-наладочных работ, установила прокуратура, но многое из этого сделано не было. «Заказчиком приняты и оплачены фактически невыполненные работы, стоимость которых, по предварительным данным, составляет около 30 млн рублей»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Илья Николаев