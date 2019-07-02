ВКС выполнили пуск новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Он состоялся на полигоне в Казахстане.
Испытательный пуск прошел успешно. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», заявили в Минобороны РФ.
#Видео Российские #ВКС выполнили очередной испытательный пуск новой противоракеты системы #ПРО на полигоне #СарыШаган в Казахстане https://t.co/DVVLNA21QR #Противоракета #ПускПротиворакеты #ОружиеРоссии #РоссияКазахстан #ВКС pic.twitter.com/I3nDg12guo— Минобороны России (@mod_russia) 2 июля 2019 г.
просмотров: 205578
просмотров: 113208
просмотров: 53160
просмотров: 52558
просмотров: 51882