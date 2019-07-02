02 июля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

ВКС выполнили пуск новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Он состоялся на полигоне в Казахстане.

Испытательный пуск прошел успешно. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», заявили в Минобороны РФ.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя