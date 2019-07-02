ВКС выполнили пуск новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Он состоялся на полигоне в Казахстане.

Испытательный пуск прошел успешно. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», заявили в Минобороны РФ.