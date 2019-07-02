Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за нежелание фильтровать всю запрещенную информацию

Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации до почти 100% и до штрафа дело не дойдет. «В тот момент, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы. Сейчас речь идет об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%»,— сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

«В тот момент, когда давление законодательных и исполнительных органов, которые исполняют законы, перевешивает — тогда они начинают соблюдать законодательство»,— сказал господин Жаров, говоря о мотивации крупных компаний.

Ранее Google согласилась удалять запрещенный в России контент, но только частично. По состоянию на начало февраля Google удалила 73% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной информации. При этом Google не стала присоединяться к единому реестру. Компания ежедневно получает из Роскомнадзора список ссылок, а какие из них удалить, решает сама, изучая, почему тот или иной ресурс попал в список запрещенных.

О взаимодействии с компанией читайте в публикации “Ъ FM” «Google посотрудничает частично».