02 июля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Советник главы РЖД решил создать железнодорожного оператора

Советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер решил создать железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании «Трансфин-М» (принадлежит НПФ «Благосостояние») и «ВЭБ-лизинга», рассказали РБК два источника. Сделка может быть заключена по рыночной цене в рассрочку, ее параметры обсуждаются, сообщил один из них.

Предполагается, что в новой компании ВЭБ.РФ, контролирующий «ВЭБ-лизинг», получит 49% (у господина Тайчера с партнерами будет контроль), а также опцион на продажу этой доли по рыночной цене через несколько лет. Источник утверждает, что идея объединения активов ВЭБа и «Трансфин-М» обсуждается около года, но конкретных договоренностей стороны пока не достигли.

Другой источник сообщил РБК, что объединение активов «ВЭБ-лизинга» и «Трансфин-М» является частью схемы по созданию крупнейшего оператора инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось весом 25 т.

Сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. «Сделка по приобретению "Трансфин-М" не одобрена ФАС в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов»,— сказал представитель службы.

Ранее несколько источников “Ъ” рассказали, что НПФ «Благосостояние» договорился о продаже «Трансфин-М».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Благосостояние" прощается с лизингом».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя