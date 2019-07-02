Советник главы РЖД решил создать железнодорожного оператора

Советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер решил создать железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании «Трансфин-М» (принадлежит НПФ «Благосостояние») и «ВЭБ-лизинга», рассказали РБК два источника. Сделка может быть заключена по рыночной цене в рассрочку, ее параметры обсуждаются, сообщил один из них.

Предполагается, что в новой компании ВЭБ.РФ, контролирующий «ВЭБ-лизинг», получит 49% (у господина Тайчера с партнерами будет контроль), а также опцион на продажу этой доли по рыночной цене через несколько лет. Источник утверждает, что идея объединения активов ВЭБа и «Трансфин-М» обсуждается около года, но конкретных договоренностей стороны пока не достигли.

Другой источник сообщил РБК, что объединение активов «ВЭБ-лизинга» и «Трансфин-М» является частью схемы по созданию крупнейшего оператора инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось весом 25 т.

Сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. «Сделка по приобретению "Трансфин-М" не одобрена ФАС в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов»,— сказал представитель службы.

Ранее несколько источников “Ъ” рассказали, что НПФ «Благосостояние» договорился о продаже «Трансфин-М».

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