Надзорным органам Пензенской области рекомендовали ужесточить контроль «не для галочки»

В Пензенской области с начала года произошло 12 пожаров в местах с массовым пребыванием людей. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе напомнил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, на пожарах этой категории никто не пострадал. За первое полугодие прокуратура проверила 158 социальных объектов и выяснила, что не на всех из них были устранены нарушения, выявленные в прошлом году. Основной причиной пожаров глава региона назвал «преступную халатность конкретных людей». Надзорным органам он рекомендовал «ужесточить контроль».

«Но не для «галочки», чтобы непременно оштрафовать предпринимателя, а для того, чтобы предотвратить беду», - заметил господин Белозерцев.

Иван Сергеев