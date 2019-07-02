Зеленый фонд не вышел суммой

Острым вопросом переговоров в Бонне стали и проблемы климатического финансирования, включая пополнение Зеленого климатического фонда. В период с 2016 по 2019 год бюджет фонда составлял около $8 млрд (в том числе $1 млрд от США из обещанных администрацией Барака Обамы $4 млрд). Сейчас о крупных вкладах в фонд объявила только Германия ($1,5 млрд) и Япония (около $1 млрд). На этом фоне, однако, объемы климатического финансирования в его прочих формах продолжают расти — так, в Бонне было объявлено, что объем климатических финансов, направляемых в развивающиеся страны, составил $58 млрд в год, из них $30 млрд — за счет двусторонних программ финансирования, $25 млрд — международных банков развития. Зеленый климатический фонд тратит около $2 млрд в год. Большая часть климатических финансов — это займы на экономическое развитие с низким объемом выбросов парниковых газов. Отметим, что развивающиеся страны на климатических переговорах призывают наращивать объемы международного финансирования программ адаптации (сейчас около пятой части общего объема климатических финансов), а также выделение средств на покрытие ущерба, адаптироваться к которому уже невозможно (например, исчезновение малых островов). Наконец, две страны — Великобритания и Франция — объявили в Бонне о планах достижения «углеродной нейтральности» к 2050 году. Французский законопроект, утвержденный парламентом страны в минувший четверг, предписывает сокращение использования ископаемого топлива на 40% к 2030 году, развитие низкоуглеродных источников энергии, в том числе водородной энергетики. Аналогичные поправки были внесены и в британский закон об изменении климата. Они предписывают «чистые нулевые выбросы» в стране к 2050 году.

Ангелина Давыдова