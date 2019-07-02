«Справедливая Россия» хочет фракцию

«Справедливая Россия» рассчитывает впервые в истории создать фракцию в парламенте Татарстана. Об этом “Ъ” заявила лидер республиканских справороссов Рушания Бильгильдеева, которая возглавила партсписок на выборах в Госсовет. В ходе избирательной кампании справороссы планируют вернуться к языковому вопросу и потребовать обязательного изучения татарского языка в школах. Также они обещают выступать против строительства мусоросжигательного завода. Эксперты сомневаются, что «Справедливая Россия» преодолеет проходной барьер, напоминая, что госпожа Бильгильдеева под следствием и обвиняется в мошенничестве.



Из парламентских партий «Справедливая Россия» стала последней выдвинувшей кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана. Партийный список возглавила Рушания Бильгильдеева — лидер справороссов республики. На втором месте оказалась Виктория Тимербулатова, заместитель руководителя отделения Промсвязьбанка и представитель Социал-демократического союза женщин. Замкнул первую тройку директор ООО «Темиртау» Рустэм Зиганшин.

Всего в партсписке справороссов 49 человек, многие из которых также выдвинулись в одномандатных округах. Так, госпожа Бильгильдеева баллотируется по Шаляпинскому округу, который включает в себя часть Приволжского района. Главным ее конкурентом станет гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков, которого выдвинула «Единая Россия». Госпожа Бильгильдеева считает, что у справороссов также есть шансы победить в Габишевском округе, где баллотируется член партии Дмитрий Чирков. Высокий результат может получить депутат думы Казани от справороссов бизнесмен Альмир Михеев (выдвинулся в Прибрежном округе).

В Сайдашевском округе на территории Зеленодольска справороссы выдвинули известную журналистку, куратора экологического движения «Волга и народ против» Юлию Файзрахманову, которая также выступает против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Год назад она уже пыталась участвовать в дополнительных выборах в Госсовет в качестве самовыдвиженца по Чуйковскому округу в Казани, где выступала против застройки берегов Казанки. Но тогда активистка не смогла собрать подписи в свою поддержку. В качестве кандидата от «Справедливой России» госпоже Файзрахмановой подписи собирать не надо. Также она получила шестую позицию в партсписке. В Чуйковском округе справороссы выдвинули другую защитницу лесопарка — Юлию Булавко. Партийцы «закрыли» все 50 округов республики.

Кроме вопросов экологии в свою предвыборную программу «Справедливая Россия» планирует включить пункт об обязательном преподавании татарского языка в школах. «Нынешние депутаты не смогли отстоять татарский язык. Мы настаиваем, что как минимум до девятого класса татарский должен быть обязательным. Конечно, нужна другая методика преподавания. Это должна быть, прежде всего, игровая форма. Если дети будут знать еще один язык, это будет им на пользу»,— пояснила “Ъ” госпожа Бильгильдеева. Она добавила, что в разработке предвыборной программы будут участвовать центры защиты прав граждан, сформированные справороссами.

Напомним, что в нынешнем составе Госсовета Татарстана у «Справедливой России» нет ни одного депутата. На выборах 2014 года партия получила лишь 3,6% голосов и не преодолела пятипроцентный проходной барьер. Справороссы также проиграли во всех округах. Рушания Бильгильдеева позже объясняла, что у нее были определенные договоренности с властями республики: ее «просили» не критиковать «Единую Россию» на выборах. Сейчас госпожа Бильгильдеева является депутатом думы Казани. В городской парламент она прошла в 2015 году по округу, где не выдвигался кандидат «Единой России».

Рушания Бильгильдеева уверена, что на этих выборах справороссам удастся преодолеть проходной барьер и сформировать в Госсовете фракцию. «Мы проводили опросы и у нас поддержка около 15%. Думаю, что 10% мы точно получим на этих выборах»,— сказала она “Ъ”. Госпожа Бильгильдеева подчеркнула, что за прошедшие пять лет партийцы «провели работу над ошибками»: «У нас будут на участках люди, которые готовы бросаться в атаку и защищать наши голоса».

Между тем избирательную кампанию справороссов осложняет уголовное дело, которое возбудили против госпожи Бильгильдеевой еще в конце прошлого года. Ее обвиняют в хищении 30 млн руб. у клиентов принадлежавшего ей агентства недвижимости. Согласно материалам дела, партийный лидер обещала провести коммуникации в коттеджные поселки, но не выполнила свои обязательства. В конце марта этого года следствие пыталось заключить госпожу Бильгильдееву под домашний арест, но суд следователей не поддержал.

Рушания Бильгильдеева считает, что ее долги перед клиентами, которые возникли в связи с экономическим кризисом, «не предмет уголовного дела». Она связывает уголовное преследование с тем, что «кто-то не хочет видеть представителей оппозиционной партии» в Госсовете. «Я по-прежнему не отказываюсь от обязательств, я и мои сторонники продолжаем проводить коммуникации на участки»,— сообщила вчера госпожа Бильгильдеева “Ъ”. Она считает, что расследование не должно помешать выборной кампании, иначе это будет «давление на оппозиционного кандидата».

Эксперты скептически оценивают шансы справороссов в этой кампании. «Сильно сомневаюсь, что они пройдут как по спискам, так и по округам»,— говорит профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев. «Безусловно, уголовное преследование — это удар по репутации. Татарстанское отделение партии ослабло»,— полагает он. Господин Сергеев сомневается, что включение в предвыборную повестку темы татарского языка позволит справороссам улучшить свой результат. «Это попытка опереться на узкую часть электората, зацепиться хоть за что-то. Но все это выглядит как отчаяние»,— заключил эксперт.

Кирилл Антонов