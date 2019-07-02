Единоросс пошел в рост

В будущем созыве Госсовета Татарстана, вероятнее всего, появится депутат от Партии роста. В структуру бизнес-омбудсмена России Бориса Титова вступил челнинский предприниматель Олег Коробченко, который до недавнего времени был в руководстве городского отделения «Единой России». Он выдвигается по Электротехническому округу, где единороссы своего кандидата выставлять не стали. Эксперты считают, что бизнесмену фактически гарантировано избрание в округе: его главным соперником может стать сторонник Алексея Навального Раушан Валиуллин, которого «власти ни в коем случае в Госсовет не пропустят». Вместе с тем они полагают, что партийный список сторонников Бориса Титова пятипроцентный проходной барьер преодолеть не сможет.



Партия роста будет участвовать в выборах в Госсовет Татарстана впервые. Партсписок возглавил новый председатель татарстанского отделения — гендиректор группы компаний «Кориб» (занимается обслуживанием грузовой техники и является дилером КамАЗа) Олег Коробченко. Также в списке еще 11 руководителей бизнеса. В их числе директор ООО «Рави» Руслан Нигматулин, куратор Media Light Андрей Теселкин, учредитель «Лифтсервисгарант» Гульшат Загидуллина, исполнительный директор холдинговой компании «Тулпар» Сергей Морозов. Значительная часть кандидатов занимаются бизнесом в Набережных Челнах.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана запланированы на сентябрь 2019 года. Всего будут избираться 100 депутатов: половина по партийным спискам, половина — в одномандатных округах. На предыдущих выборах в 2014 году барьер 5% преодолели только две партии — «Единая Россия» (получила 84,2%) и КПРФ (5,5%). ЛДПР провела одного своего представителя по округу в Казани.

Партия роста была создана уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым на базе партии «Правое дело» в начале 2016 года. На выборах в Госдуму в том же году отделение партии в Татарстане не проявило никакой активности. В итоге по Татарстану результат Партии роста составил 0,23% (в целом по России — 1,29%). Перед президентскими выборами отделение партии возглавила лидер пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка Александра Юманова, которая организовывала в Татарстане крупные протестные акции. Она также стала руководителем регионального избирательного штаба Бориса Титова. По итогам выборов в марте 2018 года господин Титов занял предпоследнее место в Татарстане, получив лишь 0,59% голосов избирателей (в целом по РФ — 0,76%). В федеральном политсовете партии высказали недовольство работой команды госпожи Юмановой.

О том, что Партия роста обязательно будет участвовать в выборах в парламент Татарстана с новым руководителем отделения, Борис Титов заявлял в феврале этого года. «Мы сейчас будем работать над усилением партии в Татарстане»,— пообещал он “Ъ”, выразив уверенность, что партийцы смогут «свое представительство в Госсовете иметь после выборов».

Нового регионального лидера Партия роста позаимствовала у единороссов. Господин Коробченко до недавнего времени был членом политсовета отделения «Единой России» в Набережных Челнах. От партии власти он избирался в горсовет. «То, что я шел раньше от “Единой России”, всем известно. Считаю, что в определенном смысле возможности там для меня исчерпаны»,— заявил “Ъ” бизнесмен. Он отметил, что Партия роста «новая, перспективная, незастывшая»: «Многое можно сделать».

Олег Коробченко не только возглавил список, но и баллотируется по Электротехническому одномандатному округу. Примечательно, что «Единая Россия» в этом округе не проводила праймериз, соответственно, своего кандидата выставлять не будет. «Думаю, тут все просто: раньше предполагалось, что этим кандидатом буду я. А потом нового готовить было уже поздно»,— разъяснил “Ъ” Олег Коробченко. По его словам, единороссы могли бы выставить лишь «технического» кандидата, но это «не могло повлиять на ситуацию». По словам господина Коробченко, он провел «переговоры» с властями города: «Руководство интересовало, насколько серьезно мое решение перейти в Партию роста. И какую пользу это принесет Челнам. В целом, думаю, там понимают, что я и дальше буду работать в том же направлении, что сейчас, в горсовете — на благо нашего города и его жителей».

Соперниками господина Коробченко в округе станут представители «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, а также сторонник Алексея Навального и учитель истории самовыдвиженец Раушан Валиуллин. «Для меня совершенно очевидно, что Коробченко — это согласованный с властью кандидат. Ради него “Единая Россия” не проводила в округе праймериз. В ходе кампании мы будем открывать глаза людям, что это кандидат власти»,— заявил “Ъ” господин Валиуллин. Он напомнил, что господину Коробченко, как и самовыдвиженцам, необходимо собрать в свою поддержку подписи избирателей: «У меня нет сомнений, что его зарегистрируют, а у нас будут проверять каждую точку, каждую запятую». Раушан Валиуллин и Олег Коробченко уже были соперниками в одном округе на выборах в горсовет Набережных Челнов в 2010 году. Тогда единоросс получил 68,7% голосов избирателей, Раушан Валиуллин (выдвигался от КПРФ) — 26,1%.

Политолог Владимир Беляев считает, что Партию роста в Татарстане «почти никто не знает», поэтому по списку никто из кандидатов в Госсовет не пройдет. В то же время он полагает, что в одномандатном округе новый глава реготделения получит большинство голосов: «Очевидно, что навальниста власти ни в коем случае в Госсовет не пропустят. Комиссиям дадут отмашку, чтобы победил бывший единоросс».

Кирилл Антонов