Больше газа

28 июня в Санкт-Петербурге прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром», на котором был избран новый состав совета директоров, утвержден годовой отчет, распределена прибыль. Как следует из доклада председателя правления ПАО Алексея Миллера, в 2018 году компания достигла рекордных показателей по многим ключевым направлениям, выросла добыча и потребление. О росте спроса свидетельствуют и результаты работы региональной компании ПАО «Газпром» — ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Сохранение лидерства

Выступая на годовом общем собрании акционеров, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что объемы поставок газа в Европу и доля компании на европейском газовом рынке по итогам 2018 года достигли максимальных исторических значений.

Реализация стратегии лидерства привела к рекордным финансовым результатам. Объем дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет в этом году, — максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий объем дивидендных выплат — 393,2 млрд руб. — самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году тоже достигла рекордного уровня — 8,2 трлн руб. Прибыль выросла в два раза, также составив рекордную величину — 1 трлн 456 млрд руб. Компания продолжает реализовывать стратегически важные инвестиционные проекты, обеспечивающие укрепление лидирующих позиций нашей страны на энергетическом рынке.

Приоритеты работы ПАО «Газпром» в регионах России остаются прежним. Одно из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» — реализация программы газоснабжения и газификации регионов.

Приоритеты работы в Самарской области

Региональная компания ПАО «Газпром» — ООО «Газпром межрегионгаз Самара» реализует задачу поставок газа населению и иным категориям потребителей в Самарской области.

Объем поставок вырос в 2016–2018 гг. на 8%. По итогам 2018 года более 86% природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Самара», приходится на промышленную отрасль. В списке крупных потребителей региональной компании — население (9%).

Несмотря на своевременные поставки, ООО «Газпром межрегионгаз Самара» сталкивается с проблемой несвоевременно оплаты за потребленный газ. Объем просроченной дебиторской задолженности потребителей всех категорий перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по данным на 1 января 2019 года составил 1 244,4 млн руб. В том числе задолженность населения — 635,8 млн руб., теплоснабжающих организаций — 311 млн руб. Проводится работа по сокращению объема просроченной задолженности всех категорий потребителей.

Не платят по счетам

Среди теплоснабжающих организаций такие должники, как ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Организация должна за уже поставленный природный газ 447,4 млн руб. (данные на 01.06.2019).

За последний год просроченная задолженность этой ТСО выросла более чем на 102 млн руб. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). «Зависший» долг ООО «Волгатеплоснаб» составляет 114 млн руб. (данные на 01.06.2019), долг МУП «ЖЭС» — 90,4 млн руб. (данные на 01.06.2019).

При этом остается актуальной проблема просроченной задолженности населения Самарской области. По данным на начало года ее размер составил 635 млн руб. В первом полугодии наблюдался рост долгов физических лиц. Основная причина — сверка информации с базами данных «СВГК» и «Самарагаз». В настоящее время платежная дисциплина населения повысилась. Если на 1 марта 2019 года уровень расчетов с населением за газ составлял 54,5%, то уже на 1 июня года этот показатель равен 115,2%. При этом проблема погашения просроченной задолженности населения остается актуальной.

Для повышения платежной дисциплины физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Самара» проводится комплексная работа.

Запущена система автоматического информирования абонентов по телефону об имеющихся долгах за потребленный газ. В списки для информирования попадают потребители, не платившие за газ от трех и более месяцев и имеющие просроченную задолженность в сумме от 5 тыс. руб. В мае автоматические сообщения прослушали 30 тыс. человек. По итогам первого информирования погашено 109 млн руб. долгов. В июне автообзвон был организован для 21 тыс. абонентов.

Осуществляется информирование о наличии просроченной задолженности через квитанции. Организована рассылка уведомлений о необходимости погашения задолженности, претензии.

Ведется претензионно-исковая работа. В 2019 году ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в суды направлено более 500 заявлений к потребителям с общей суммой долга более 9,3 млн руб. В ближайшее время будет подано еще 200 исков. И объем судебной работы предполагается значительно увеличить.

Вынужденная мера

С 1 июля 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Самара» начало работу по отключению газа должникам. В списках потребителей, которых может коснуться эта мера, — более 20 тыс. абонентов. Работа по отключению будет проводиться в течение года. Списки должников будут корректироваться с учетом данных о погашении просроченной задолженности.

«Отключение абонента от подачи газа — вынужденная мера, к которой мы прибегаем лишь в крайних случаях. Этот механизм реализуется после того, как с потребителем проведен весь комплекс предварительных работ. Если ни один из способов информирования о необходимости погашения задолженности не приносит результатов и абонент не оплачивает долги добровольно, применяются другие предусмотренные законодательством меры. Поставщик газа вправе начислить пени, обратиться в судебные органы с целью взыскания задолженности, а также отключить абонента от подачи газа», — пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов.