«Татнефть» слила «дочки» в Ненецком автономном округе в «Татнефть-НАО»

«Татнефть» объединила свои предприятия в Ненецком автономном округе, присоединив ООО «Севергеология» к ООО «Татнефть-НАО». Сведения в ЕГРЮЛ внесены 27 июня, отмечает «Интерфакс».

Обе структуры были зарегистрированы по одному адресу в Нарьян-Маре, руководил ими один генеральный директор - Ринат Габидуллин. «Севергеология» имеет лицензию на разведку и добычу Ямботинского месторождения, «Татнефть-НАО» - на геологическое изучение, разведку и добычу на Восточно-Хаяхинском и Тибейвисском месторождениях.

Самой «Татнефти» в НАО принадлежат Подверьюский, Северо-Хаяхинский и Хосолтинский лицензионные участки. Начальные извлекаемые запасы нефти компании в НАО оценочно составляют более 54 млн тонн.

«Татнефть" планирует в 2021 году начать промышленную эксплуатацию двух месторождений - Северо- и Восточно-Хаяхинского с суммарными извлекаемыми запасами более 5 млн тонн. Согласно "Стратегии-2030" компании, максимальный годовой уровень добычи нефти в НАО должен составить в 2024 году 1,7 млн тонн.