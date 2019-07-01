«Вкусвилл» примеряется к формату кафе

Сеть «Вкусвилл» планирует открыть магазины в новом формате — с кафе и крепким алкоголем. В планах ритейлера запустить как минимум 10 торговых точек с обновленной концепцией. Цены там будут выше среднего сегмента, сообщает РБК. Они будут больше традиционных магазинов у дома. Сеть ищет помещения площадью до 500 кв. м. Как подчеркнули во «Вкусвилле», новый формат пока не утвержден. Но предполагается, что в магазинах появится вино, витрины с рыбой и мясом, а также кафе с кухней.

Будет ли популярна такая концепция? Магазины с точками общепита становятся не менее востребованными, чем отдельные кафе, отметила директор направления «стрит-ритейл» компании Knight Frank Виктория Камлюк. Но найти большие площади может быть трудно, добавила она: «Открытие новых ресторанов и новых магазинов с верандами или несколькими посадочными местами внутри — это однозначно тренд. Другое дело, что 500 м — метраж, который уже на грани. Все мы помним историю, когда крупные сети искали в центре площадки для открытия полноценных супермаркетов. Были большие сложности. Если берем 500 м, то либо львиная доля площади в подвалье, либо сложная планировка. И все это, безусловно, ограничения как для продуктовых магазинов, так и для общепитов. Потому все хотят первые этажи, модные раздвигающиеся витрины и так далее. С другой стороны, если “Вкусвилл” начнет в спальных районах, там, наверное, с этим попроще — другой ценник. А так как у них ценовая ниша между X5 Retail Group и “Азбукой вкуса”, то, я думаю, что все-таки правильнее было бы начинать с центра».

Как отмечают игроки рынка, с появлением нового формата, «Вкусвилл» может стать конкурентом сети «Азбука вкуса». Ритейлер ищет возможности для развития, полагает директор Союза независимых сетей Сергей Кузнецов: «Если они будут находиться недалеко друг от друга, то такой процесс возможен. Но чтобы покупатели специально ехали в другое место, привыкнув к одному магазину, который был для них удобен, из-за алкоголя или точки общепита — я не думаю. Это в большей степени формат, который может конкурировать с другими розничными сетями».

Сейчас «Вкусвилл» насчитывает более 700 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В последнее время ритейлер запускал несколько новых форматов, включая вендинговые автоматы на станциях Московского центрального кольца и микромаркеты в офисах. Причем последние работают по принципу полного доверия: на автомате нет замка или камеры.

Елена Иванова