Минфин заблокировал выделение РЖД 88 млн рублей на ВСМ Москва-Казань

Минфин России заблокировал выделение в 2019 году РЖД 88 млн руб. на проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. Эти средства будут направлены на другие мероприятия, сообщило РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления правительства о внесении изменений в устав РЖД, подготовленных Минтрансом.

В записке сказано, что эти средства предполагалось направить на увеличение уставного капитала РЖД с целью «создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами».

«В рамках корректировки федерального закона о бюджете принято решения о перераспределении в 2019 году указанных средств на мероприятие "Повышение уровня экономической связанности территории РФ"», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, маршрут ВСМ Москва – Казань обсуждается с 2013 года. Стоимость магистрали оценивается в 1,7 трлн руб. В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил об экономической неэффективности проекта. В апреле этого года Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а проект магистрали между Казанью и Москвой отложили на неопределенный срок.

РЖД занялись ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Предварительная стоимость этой дороги оценивается в 1,5 трлн руб.

"Ъ-Казань"