Жителя Ставропольского края оштрафовали на 30 тыс. руб. за оскорбление президента

Жителя Ставропольского края Ивана Пахно оштрафовали на 30 тыс. руб. за оскорбление власти на личной странице в соцсети «ВКонтакте», сообщил в Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков. В своем посте Иван Пахно сравнил президента РФ Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и критически высказался в адрес российского лидера.

«Суд в городе Изобильный Ставропольского края признал виновным местного жителя Ивана Пахно в неуважении к власти путем оскорбления Путина»,— сообщил адвокат «Агоры» Вячеслав Савин. Решение суда будет обжаловано.

По словам главы «Агоры», Иван Пахно стал девятым россиянином, оштрафованным по закону об оскорблении власти. В восьми из девяти дел штраф составлял 30 тыс. руб., в одном — 15 тыс. руб.

За оскорбление власти и госсимволов предусматривается наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Во спасение вас, России и коммунистов!».