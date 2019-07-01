Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о ключевом этапе реформы долевого строительства.

Сверим часы? Сегодня исторический день для рынка недвижимости в России. Отрасль переходит на новые правила. 1 июля наступил ключевой этап реформы. Строители больше не смогут получать деньги напрямую от покупателей: весь первичный рынок переходит на эскроу-счета, где деньги дольщиков будут храниться до сдачи дома в эксплуатацию и передачи квартир покупателям. Сама такая возможность появилась еще с 1 июля прошлого года. Но тогда это было добровольно. Теперь — обязательно. Финансировать свои стройки девелоперы смогут с помощью банковских кредитов.

Эскроу-счета и проектное финансирование распространены как на новые проекты, которые только готовятся к возведению или находятся на этапе котлована, так и на условно старые, которые уже активно представлены в продаже. Но есть исключения. Эскроу-счета не применены к тем объектам, которые соответствуют критериям правительства. В их отношении действует формула: 30% готовности объекта, на 10% лотов будущего заключенных договоры долевого участия. То есть дольщик сможет купить квартиру в такой новостройке и без эскроу. Примерно 60% московских застройщиков будут достраивать свои проекты по старым правилам. Это более 20 млн кв. м.

Переход на проектное финансирование и применение эскроу-счетов, по мнению чиновников, позволит решить проблему обманутых дольщиков. Государством будет достигнута важная социальная цель. Но в процессе приобретения жилья увеличивается роль банков. Теперь они берут на себя часть рисков, связанных с реализацией девелоперских проектов, а также дают покупателям дополнительные гарантии. Кстати, сегодня на рынке есть мнение, что взаимодействие с банками повысит дисциплину девелоперов. Срыв сроков, низкое качество, неликвидность продукта постепенно станут искореняться из практики. А банки станут снижать ставки по ипотеке в целях наполнения собственных эскроу-счетов.